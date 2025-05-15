الأمين لعام للناتو يعرب عن تفاؤله الحذر بشأن محادثات أوكرانيا وروسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الخميس، عن تفاؤله بوجود فرص لإحراز تقدم فيما يخص إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محادثات اسطنبول.

وقال روته، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في مدينة أنطاليا التركية: "ما زلت متفائلا بحذر.. بشأن إمكانية تحقيق بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين".

ومع ذلك، أكد روته، أن المحادثات لن تحقق تقدما إلا إذا حضر الروس بوفد مناسب.

وأوضح روته، أن "الكرة الآن في ملعب روسيا بكل وضوح.. عليهم أن يوضحوا ما يفعلونه، وعما إذا كانوا موجودين أم لا".

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات فورية.. هذا واضح تماما.