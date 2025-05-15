العراق يقترح تشكيل لجنة عليا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب

اقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية، تتولى مهام تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب؛ لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء.

وأضاف خلال رئاسته لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية ببغداد، صباح الخميس، أن اللجنة تضم كل من: العراق والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، والدول العربية الراغبة في الانضمام إليها.

وقال إن «الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة، تتطلب من الدول العربية الوقوف يدًا واحدة، والعمل سويًا على تقريب وجهات النظر، والجلوس إلى طاولة الحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الصف والموقف».

وأوضح أن العراق يقترح تشكيل اللجنة إيمانًا بقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، وفي ضوء ما شهدته العلاقات العربية مؤخرًا من توترات آنية بين بعض الدول الشقيقة واختلاف الرؤى وتجاذب التصريحات، وانطلاقًا من محاولات بغداد لرأب الصدع وتوحيد المواقف.