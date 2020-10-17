توقعات بإعادة انتخاب جاسيندا اردرن في نيوزيلندا

مع فرز نصف الأصوات في الانتخابات العامة في نيوزيلندا، من المتوقع إعادة انتخاب رئيسة الوزراء جاسيندا اردرن، ويمكن أن يحكم حزب العمال الذي تتزعمه بمفرده.

وبدأ ظهور النتائج الأولية، فيما يجري مسؤولون فرز الأصوات في الانتخابات العامة اليوم السبت.

وذكرت لجنة الانتخابات، أن حزب العمال حصل على 8. 49% من الأصوات، فيما حصل الحزب القومي على 4. 26%.

وحال تأكدت النتائج، سيحصل حزب العمال على 65 مقعدا في البرلمان المكون من 120 مقعد، وهو عدد كاف لأن يحكم بمفرده.

ولم يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة منذ أن تبنت البلاد نظامها البرلماني الحالي، المعروف باسم "التمثيل النسبي المختلط" في عام 1996.

وكانت مراكز الاقتراع، قد أغلقت أبوابها في الانتخابات العامة في نيوزيلندا في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، فيما ينتظر الناخبون ما إذا كان حزب العمال الحاكم، بقيادة جاسيندا اردرن، سيتم إعادة انتخابه لفترة ثانية أو سيشكل حزب آخر الحكومة.