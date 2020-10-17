أستراليا تضبط مخدرات بملايين الدولارات في شحنة موز

يواجه أسترالي عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما اكتشفت الشرطة الفيدرالية في البلاد أنه تورط في محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين خبأها بطريقة ماكرة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الكمية التي جرى ضبطها من مخدر الكوكايين تساوي قيمتها ما يقارب 248 مليون دولار، وكانت مخبأة داخل شحنة من الموز.

وقامت الشرطة الفيدرالية إلى جانب ضباط من حرس الحدود، بحجز 552 كيلو جرام من المخدرات المخبأة في الموز، أمس الجمعة، بسيدني.

وأوقفت الشرطة رجلا آخر (68) عاما، شمال غربي المدينة، بعدما تلقت معلومات من السلطات الأمريكية بشأن "الحمولة المشبوهة".

ووصلت الشحنة في 21 من سبتمبر الماضي، وتقول الشرطة إن مارك دي هيسل، تلقى 139 صندوقا كانت المخدرات محشوة في نواتها.

وقال مسؤول قسم الرصد في شرطة أستراليا الفيدرالية، جيوفري تورنر، إن قيود الحدود التي جرى فرضها بسبب كورونا لم تحل دون استمرار الجماعات الإجرامية في محاولة جلب المخدرات إلى البلاد.

وأضاف أن هذه العصابات تلجأ إلى التمويه عن طريق أمور مثل الفواكه وأشياء أخرى، كي لا تتمكن جهات إنفاذ القانون من الرصد.