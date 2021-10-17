الرئيس السيسي: مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، مؤكدا أنها ستظل من أولويات المرحلة الراهنة.

وقال السيسي، في كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد: "لعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أي أمة بناء صحيحا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يُخرجون الكلام من سياقه وينشرون الأفكار الهدامة".

وأضاف: "أصبح لزاما علينا مضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر تعليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة".

وأوضح أن الكلمة أمانة عظم الإسلام من شأنها، مؤكدا أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني.

وتابع: "هي مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لبناء مسار فكري مستنير يؤسس شخصية قادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات.

بحضور الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.