قالت الدكتورة علياء عبد الرؤوف عامر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن مصر تستقبل 3 مواليد جدد كل دقيقة، موضحة أن معدلات النمو السكاني في مصر تبلغ 4 أضعاف المعدلات في الدول المتقدمة.

وأضافت عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء الخير" الذي تقدمه الإعلامية ألفت كمال على فضائية "me sat"، مساء السبت أن الدولة تواجه المشكلة السكانية منذ 56 عاما تقريبا بدون أي نتيجة أو تقدم في هذة القضية الخطيرة التي تلتهم الموارد الاقتصادية وتعيق عمليات التنمية.

وأكدت أن الدولة لم تقصر في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة، مشددة على ضرورة وعي المواطنين بها، والتخلي عن التقاليد والموروثات الخاطئة المتعلقة بكثرة النسل.

وكشفت أن 50% من سكان مصر تحت سن 25 عاما، مؤكدة أن هذه الفترة العمرية تتطلب خدمات كثيرة أهمها المدارس والجامعات والمستشفيات والتأمين الصحي؛ ما يشكل ضغطا على موارد الدولة.

وأوضحت أن أساس المشكلة السكانية يتمثل في عدم التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.