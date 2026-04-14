الثلاثاء 14 أبريل 2026 7:21 ص القاهرة
أمريكا.. اتهام شاب بمحاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:48 ص

قالت مدعية منطقة سان فرانسيسكو بروك جينكنز، يوم الإثنين، إن دانييل مورينو جاما  20 عاما وجهت إليه تهم بمحاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بالإضافة إلى محاولة قتل أحد عناصر الأمن في مقر الإقامة، وذلك بعد أن ألقى عبوة حارقة على بوابة منزل سام ألتمان في 10 أبريل.

وأضافت الشرطة أن مورينو جاما أُلقي القبض عليه بعد وقت قصير خارج مقر شركة "أوبن إيه آي"، وأنه هدد بإحراق مقر الشركة.

وقال مات كوبو، القائم بأعمال العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في سان فرانسيسكو: "لم يكن هذا عملا عفويا. كان مخططا له وموجها وخطيرا للغاية".


