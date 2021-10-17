مسيرة من ساحة الشهداء لميناء بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية لحراك 17 أكتوبر

توافد المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الثانية لحراك 17 أكتوبر بلبنان، في مسيرة من ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت والتي شهدت الفعاليات الرئيسية للحراك قبل عامين وحتى ميناء بيروت البحري الذي يبعد عن الساحة بمئات الأمتار.

وجاءت المسيرة كرسالة تضامن من المشاركين في فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية للحراك مع أهالي ضحايا ومصابي انفجار ميناء بيروت البحري الواقع في الرابع من أغسطس الماضي.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق التي تقع بخط سير المسيرة أمام حركة السيارات وسط انتشار أمني مكثف لقوى الأمن والجيش في محيط التظاهرات وفي الشوارع المؤدية لها.

وكان عدد من المواطنين اللبنانيين قد توافدوا عصر اليوم على ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2019 للمطالبة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذاك والتي شهدت مزيدا من التدهور والتراجع على مدار العامين الماضيين.

وحمل المشاركون في إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي لافتات تطالب بالإسراع في وقف الانهيار الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري والذي وقع بعد قرابة 9 أشهر ونصف الشهر من اندلاع حراك 17 أكتوبر 2019.

وبدأ التوافد بوصول عدد محدود من المواطنين تلاه وصول مسيرة راجلة قادمة من محيط قصر العدل يحيطها عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، وذلك بعد توقف الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة بيروت اليوم لفترة محدودة.