بعد قصة حب استمرت لمدة خمس سنوات، انطلق حفل زفاف نايل نصار، البطل الرياضي المصري برياضة الفروسية، والبالغ 30 عاماً، على جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة 25 عاما، والذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، ووسط حضور الأهل والأصدقاء ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

وفي التفاصيل، تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، أخبارا عن أن حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس السبت، هو الحفل الثاني وليس الأول للاعب المصري، وابنة الملياردير الأمريكي، بعد حفل زفاف إسلامي أقيم الجمعة، في السر وبعيد عن الأنظار حسب تعبيرهم،

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن حفل الزفاف الإسلامي، والذي يعتقد أنه "كتب كتاب إسلامي"، لنصار وجينيفر جيتس، أن بيل الأب وزوجته ميليندا جيتس سارا مع ابنتهما جينيفر في ممر العرس ليسلماها إلى زوجها خلال حفل زفافها، الذي وصفوه بالثاني بعد أن تزوجت سراً من خطيبها نايل نصار، الجمعة في "حفل إسلامي".

وتابعت الصحيفة البريطانية: "تزوجت جينيفر جيتس، وريثة شركة مايكروسوفت من الفارس المصري نايل نصار في حفل مدني، يوم السبت، سبقه زواج الزوجين بشكل حقيقي خلال حفل إسلامي سري، أقيم ليلة الجمعة".

ووفقا للصحيفة، أقيم حفل زفاف نصار وجيفير المدني بحضور حوالي 300 ضيف مدعو، بعد ظهر يوم السبت، في مزرعة خيول يمتلكها مؤسس مايكروسوفت، وثالث أغنى رجل في العالم، وتقع في مدينة نيويورك، على مساحة تتخطى 142 فدانا.