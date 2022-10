أبدى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، سعادته بالتواجد لأول مرة في تاريخه في مقر حفل الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال بنزيما في أول تصريح له عقب تواجده في مقر الحفل: «سعيد لوجودي هنا، إنها المرة الأولى لي. أتمنى أن يكون لديك أخبار رائعة الليلة».

وعن الفوز في الكلاسيكو أمام برشلونة.. قال: «بالتأكيد الفوز بالكلاسيكو بالأمس شيء رائع للغاية، والكرة الذهبية اليوم أنا سعيد وأتمنى الفوز بالجائزة».

وتواجد بنزيما رفقة محمد صلاح، لاعب ليفربول، في قائمة الـ 10 الأول المرشحين للتتويج بالجائزة.

وتشير التقارير العالمية أن كريم بنزيما سيكون الفائز بالكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكانت أهدافه حاسمة بنسبة كبيرة.

💬 Karim Benzema : « Happy to be here, it's my first time. Hope to have a great news tonight ! »#ballondor pic.twitter.com/9nhkZCWJai