فيديو- وصول ثلاثي برشلونة لمقر حفل الكرة الذهبية

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وصل الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وجافي، لاعبوا برشلونة الإسباني، إلى مقر حفل جائزة الأفضل في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وشارك الثلاثي في خسارة برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالأمس الأحد، بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قائمة الـ 10 لاعبين الأوائل في القائمة المرشحة للتتويج بالجائزة حيث تواجد في المركز الـ 20 ليكون هذا أسوأ ترتيب حصل عليه منذ عام 2005.

ودائما ما تستحوذ جائزة أفضل لاعب فى العالم على معظم الاهتمام والأضواء فى هذا الحفل، فيما يشهد الحدث تقديم جوائز أخرى منها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب وجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.