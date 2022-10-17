لماذا أثارت تصريحات أردوغان عن القضاء والقدر الغضب؟

وأدلى أردوغان بتعليقه السبت، خلال زيارته للموقع، في ولاية بارتين.

وقال في مؤتمر صحفي، وهو محاط بعمال الإنقاذ: "نحن قوم مؤمنون بالقضاء والقدر. وعلينا أن نعرف أن مثل هذه الحوادث تقع دائما".

ولكن تعليقاته أثارت غضب الكثيرين، من بينهم زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، الذي تساءل: "في أي عصر نعيش"؟ لماذا تقع حوادث المناجم في تركيا وحدها؟".

ورفض أمين قرماز، رئيس نقابات المهندسين والمعماريين الأتراك وصف الانفجار بالحادث، وكتب على تويتر، زاعما أن العمال "أرسلوا إلى عمق مئات الأمتار تحت الأرض، دون أخذ الاحتياطات اللازمة، ودون رقابة، ودون توفير شروط السلامة".

ولا يعرف حتى سبب الانفجار. وقالت السلطات إن الادعاء العام فتح تحقيقا في أسباب الانفجار، وإن التقارير الأولية ترجح أن يكون تسرب غاز الميثان هو السبب.

وترجح عائلات الضحايا أيضا أن يكون تسرب الغاز هو الذي تسبب في الانفجار، إذ نقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن والد أحد العمال الضحايا، وعمره 20 عاما، أن ابنه تحدث عن شمه للغاز لمدة 10 أيام.