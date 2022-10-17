رضوان السيد: دار الإفتاء تفاجئنا في مؤتمراتها على الدوام بطروحات جديدة



قال الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات، إن دار الإفتاء المصرية تفاجئنا في مؤتمراتها على الدوام بطرح الجديد والمتقدم في وجوه النظر ومساعي الاجتهاد والتجديد بما يخدم المصالح العامة، ويتيح للعلماء المشاركة في قضايا مجتمعاتهم وهمومها وآمالها في حاضر مستقر وآمن، ومستقبلي عزيز ومزدهر.



وأضاف السيد، أن قضايا التنمية والاستدامة تظل أهم القضايا العالمية، وشغل العالم الشاغل؛ لمواجهة مشكلات الفقر وعدم الاستقرار بل والمشكلات التي تتسبب بالحروب. فللحروب والاضطرابات علتان رئيسيتان في الحقيقة: الدوافع الجيواستراتيجية، وحروب واضطرابات التغالب على الموارد الشحيحة بداخل الدول وفيما بينها.



جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الأولى التي انطلقت تحت عنوان "دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وشدد على أن التقارب بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والذي يحدث منذ فترة، يستدعي التساؤل حول علاقة العلوم الدينية بالعلوم الطبيعية، وقبل ذلك وبعده علائق العلوم الدينية بالعلوم الاجتماعية. وإذا صارت العلاقات بين العلوم الدينية والطبيعية ضرورية بسبب الرؤى التي تمتلكها الأديان عن الكون والعالم والاضطرار لمقاربتها بطرائق أخرى تتسق مع التطورات العلمية؛ فإن الأديان ذاتها تحتاج إلى علائق وثيقة بالدراسات الاجتماعية.



كما شدد على أنه يمكن القول إنه حصل انفصام بين علوم العبادة والعمارة في الأزمنة الحاضرة، فدخل الفقه المعاصر في حالة مرضية بسبب تقلص دوائره المؤثرة. وما يزال التجاوز للحالة الحاضرة ممكنة استجابة لدعوات القرآن للنظر في الآفاق، واستجابة لاحتياجات مجتمعاتنا المعاصرة. فالالتفات إلى الدعوات القرآنية والاحتياجات يوصل لاستلهام منهج التجربة في الوصول إلى كشف حقائق الواقع وفهمه وتغييره.



واختتم كلمته بالتأكيد على عدة مطالب منها: ضرورة إزالة الانفصال بين العلوم والدراسات الإسلامية من جهة، وعلم الاجتماع الديني من جهة ثانية، وكذلك مراعاة الزمان والمكان في التأمل الفقهي وفي الاجتهاد، وكذلك ضرورة الاطلاع على بحوث ودراسات أساتذة الإسلاميات والعربيات بالغربين الأوروبي والأميركي. وذلك ليس للتقليد أو الإدانة؛ بل من أجل إمكان الإفادة والاستفادة، مؤكدًا فضيلته على أن هذه المطالب كفيلة بالتكامل أن تصنع حيويات بارزة بدأت بشائرها في مجالات عدة من دراسات الإسلام وعلومه، وينبغي المضي فها من أجل التغيير والإصلاح اللذين ما عاد انتظارهما مسوغًا ولا جائزًا.