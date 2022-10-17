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مصر
شكري يستعرض التحديات المرتبطة بأمن مصر المائي وفي مقدمتها السد الإثيوبي
أمين البحوث الإسلامية: للفتوى دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة
رئيس دينية الشيوخ: مؤتمر الإفتاء أحد الصور البراقة والمشرقة لتجديد الخطاب الديني
متحدث الزراعة: الدولة خصصت 9 مناطق للاستثمار في الإنتاج الداجني
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مسؤولة دولية: المنطقة العربية تعاني بشكل كبير من الندرة المائية
باكستان: عمران خان يمنح حكومة شهباز شريف بضعة أيام للإعلان عن انتخابات مبكرة
500 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا من المجلس الأوروبي
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صورة.. صلاح مع شهادة ترشحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022
رونالدو يحتل أسوأ مركز في تاريخه بقائمة الكرة الذهبية
4 فرق تشارك في السوبر الإفريقي لسيدات كرة اليد الذي ينظمه الأهلي
رأي
فن
بعد خضوع شيرين للعلاج الإلزامي.. ماذا يكفل القانون للفنانة في أزمتها الجديدة؟
فريق العرض المسرحي «يحفظ باردا» يستعد لإعادة عروضها في نوفمبر المقبل
طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «صاحبتي»
نور النبوي وآدم الشرقاوي على الحلبة خلال تصوير فيلم «خمس جولات»
مال وأعمال
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مواطن
البيئة: قضية المياه على رأس أولويات أجندة مؤتمر المناخ
الزراعة الأمريكية تتوقع وصول الإنتاج العالمي للدواجن ذروته بحلول 2023
محمود محيي الدين: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي السبيل لحشد التمويل اللازم للعمل المناخي
حوادث وقضايا
آخرهن خلود.. 4 وقائع مأساوية لفتيات تعرضن للقتل على يد راغبين في الارتباط بهن
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في أسوان
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة بتروسيكل في قرية الكاجوج بأسوان
حبس سائق تاكسي بتهمة سرقة حقيبة سيدة في الوراق 4 أيام
تليفزيون
الشركة المتحدة تطلق حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات