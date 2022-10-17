تقدم حزب العمال على حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة بفارق 36 نقطة، بحسب استطلاع للرأى أعلن عنه اليوم الإثنين، في أحدث ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي عانت خلال الأسابيع الستة المنصرمة منذ توليها مهام منصبها إثر الفوضى في الأسواق المالية نتيجة سياساتها الاقتصادية.

وقالت شركة "ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز"لاستطلاعات الرأي في بيان: إن "هذا الفارق هو الأكبر من نوعه الذي يحرزه أي حزب بريطاني منذ ربع قرن، حيث حصل حزب العمال على 56 % والمحافظين على 20 %، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج للأنباء.

وتناضل تراس من أجل بقائها السياسي، بعد أن أجبرت على التراجع عن معظم استراتيجيتها الاقتصادية التي سبق وأن أعلنت عنها هي ووزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتنج الشهر الماضي، والتي تمثل أكبر مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة منذ نصف قرن.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، ألغى وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيرمي هانت، سلسلة من الإجراءات بما في ذلك الخفض الذي أعلن عنه سابقا بشأن ضريبة الدخل، في محاولة لاستعادة ثقة الأسواق المالية.