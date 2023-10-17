أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر والأهلي السعودي، عن حزنه الكبير من التعادل المخيب للأمال أمام مصر المنقوص عدديًا، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول لمحاربي الصحراء في تصفيات المونديال وأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

قال رياض محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية:" بصراحة.. أنا محبط بعض الشيء بسبب التعادل أمام مصر، رغم أننا لعبنا أمام منافس يلعب بـ 10 لاعبين، لم نجد الحلول في المباراة، رغم العودة القوية لنا في الدقائق الـ 10 الأخيرة".

أضاف محرز:" يبقى لقاء ودي، لدينا مبارتان مهمتان في نوفمبر، و يجب التحضير و التركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء هي عبارة عن مباراة ودية".

أكد محرز:" حضّرنا جيدا للمباراة، لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة".

أشار محرز:" إسلام سليماني، مهاجم كبير و برهن في مشواره الدولي، واليوم أكد أنه المهاجم القوي للمنتخب، وأشكر الجمهور الجزائري كثيرا على حضورهم في المباراة".

أتم محرز حديثه عن مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا:" نسعى للعب تصفيات مباريات المونديال بشكل جيد بعدها نحضّر لأمم أفريقيا في كوت ديفوار، مجموعتنا ليست صعبة و ليست سهلة في الوقت نفسه".