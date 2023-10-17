مسئولة في وكالة أونروا: من المهم للغاية إدخال الإمدادات إلى غزة الآن

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، من نفاد إمداداتها في قطاع غزة.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لهذا السبب من المهم للغاية إدخال الإمدادات إلى غزة الآن".

وأضافت أن الأونروا لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى غزة خلال الأيام العشرة الماضية.

وحذرت توما من أن "الوقت يمر".

جدير بالذكر أنه في أعقاب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، والغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمحاصر، إلى جنوب غزة.

وانقطعت إمدادات الوقود والغذاء والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع قبل عشرة أيام، ولم يتم حتى الآن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.