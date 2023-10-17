مقتل 45 شخصا وفقدان 165 آخرين في حادث غرق قارب في الكونغو

لقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصبح نحو 165 آخرين في عداد المفقودين ، بعد انقلاب قارب قرب ميناء مبانداكا، عاصمة إقليم إكواتور في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ديودوني بولوكو حاكم إكواتور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن القارب انقلب عند مدخل ميناء مبانداكا مساء الجمعة الماضية.

وتقع المدينة على مسافة نحو 400 كيلومترا من كينشاسا.

وقال بولوكو إن البحث عن ناجين استؤنف اليوم الاثنين، مع أمل ضئيل في العثور على أي منهم على قيد الحياة.

وقال جيلبرت ليكيتا، ممثل البلدية المحلية، إن القارب كان مكتظا بالركاب وغادر بعد حلول الظلام في انتهاك للوائح.

وأضاف إن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متنه غير معلوم.