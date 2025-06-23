النيابة تطلب تحريات إصابة شخص إثر سقوط جزئي لعقار في الإسكندرية

طلبت نيابة الجمرك في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث حول إصابة، عامل بمقهي، إثر انهيار أجزاء خلفية من عقار قديم مكون من دور أرضي وطابقين علويين، "خالٍ من السكان"، كائن في نطاق حي الجمرك.

وطلبت النيابة العامة أقوال شهود العيان، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك، وشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول ورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار قديم، كائن في شارع سيدي نصر الدين، بالقرب من حلقة الأسماك منطقة الأنفوشي.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من العقار على مقهى ملاصق له، فجرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

وبالفحص تبين أن العقار بناء قديم ذا حوائط حاملة وأسقف خشبية، وصدر له قرار إزالة جزئية منذ عام 2023، يشمل هدم الطابقين العلويين، إلا أن أجزاءً منه انهارت، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين بمقهى ملاصق للعقار.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى رأس التين العام لإسعافه وتلقي العلاج، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



