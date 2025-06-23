دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إبقاء أسعار النفط «منخفضة»، وذلك في ظل ارتفاعها لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد الضربات الأمريكية على إيران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «على الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة، أنا أراقب الوضع.. لا تخدموا مصالح العدو!».

ووجه في تدوينة أخرى نداء إلى وزارة الطاقة الأمريكية، بإجراء المزيد من عمليات الحفر والاستكشاف.

وقفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة.

ورفع الهجوم الأمريكي الذي استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، من مستوى التوتر في الأسواق، وأدى إلى زيادة كبيرة في هامش المخاطر الذي يحتسبه المتداولون في سوق الطاقة العالمية.

ومنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران قبل أكثر من أسبوع، تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والقلق، إذ ارتفعت العقود الآجلة، وقفزت أحجام التداول في خيارات النفط، كما ارتفعت أسعار الشحن، وتحوّلت منحنيات العقود الآجلة لتعكس التوترات بشأن نقص محتمل في الإمدادات على المدى القصير.

ويُنتج الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي ارتفاع مطوّل في الأسعار من شأنه أن يعزز الضغوط التضخمية عالميًا.