 جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل قيادي بارز في حزب الله اللبناني - بوابة الشروق
الإثنين 23 يونيو 2025 5:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل قيادي بارز في حزب الله اللبناني

تل أبيب -(د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 5:30 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل "محمد خضر الحسيني" قائد منظومة النيران التابعة لحزب الله في قطاع الليطاني في جنوبي لبنان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الحسيني شارك مؤخرًا في محاولات إعادة بناء قوات المدفعية التابعة لحزب الله. وتشكل أفعاله انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

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