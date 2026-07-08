المصري البورسعيدي يعتمد تشكيل قطاع الناشئين الجديد

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اعتمد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادى للموسم الكروي 2026 / 2027 المقدم من خالد جاد الله، رئيس القطاع.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

خالد جاد الله.. رئيس قطاع الناشئين والبراعم

محمد معوض.. نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم

أسامة سلامة.. المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم

تيسير بدوي.. مدير فني لقطاع البراعم

إبراهيم الصفتي.. مدير شئون اللاعبين

محمد أبو المجد.. مسئول مالي

الجهاز الفنى لمرحلة الناشئين:

فريق 2007: وليد الشناوي.. مدرب عام، وأحمد يوسف أحمد.. مدرب

فريق 2009: أحمد نبيه.. مدرب عام، وهاني فايد.. مدرب

فريق 2010: أحمد شافع.. مدرب عام، وعماد المليجي.. مدرب

فريق 2012: وائل الجبالي.. مدرب عام، وعمرو عبد اللاه.. مدرب

فريق 2013: طارق مبروك.. مدرب عام، ومحمد مسعد مختار.. مدرب

الجهاز الفنى لمرحلة البراعم:

فريق 2014: محمود حسين.. مدرب عام، وأحمد أمين.. مدرب

فريق 2015: محمد السمان.. مدرب عام، ومحمد فرحات.. مدرب

فريق 2016: محمد عبد الحليم.. مدرب عام، والسيد متولي.. مدرب

فريق 2017: أحمد صلاح.. مدرب عام، ومحمد العزب.. مدرب

فريق 2018: إسماعيل غزل.. مدرب عام، وأحمد قصقص.. مدرب

علاء حمليط مشرف على المرحلة التعليمية، ومحمد عبد الواحد، وحسن أشرف، وعبد الرحمن حجازي، وعاطف قنديل، ومصطفى طارق.. مدربين.

جهاز حراس المرمى: أيمن غريب - السيد المنصوري - أيمن علي - أحمد حسن - محمد أسامة - هيثم جمال - خالد رضوان.

الجهاز الطبي: يحيى الباني - محمد حبيش - محمد عبد الباري - مصطفى حمدي - كريم نصر - وليد طه - أحمد العزازي.

الجهاز الإداري: السيد أحمد الجراحي - محمد مجدى عامر - علي سعد الشحات - عبده شاهين - السيد عبد السلام - ياسر مراد - إسلام صديق - السيد شعيب.

إدارة قطاع الناشئين: كريم محمد المنصوري - أحمد طارق سليمان - فاطة الزهراء - حازم السواح - فاطمة إبراهيم عصفور.

مسئولى المهمات: محسن فوزي عثمان - محمد البشير فاروق - سليمان حسيني.