أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج فيلم وثائقي جديد يحمل عنوان "عاطف الطيب"، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على رحيل المخرج الكبير، أحد أبرز رواد السينما الواقعية في مصر.

ومن المقرر عرض الفيلم على شاشة قناة "الوثائقية" خلال الفترة المقبلة، حيث يوثق مسيرة الطيب من جذوره الأولى ونشأته في كنف أسرة بسيطة، وهي الخلفية التي ساهمت في تشكيل رؤيته الإنسانية والاجتماعية، والتي انعكست لاحقًا في أعماله السينمائية.

ويتناول الفيلم أبرز محطات حياته، بدءًا من دراسته بالمعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، ومرورًا بتجربته في السينما التسجيلية، وتوثيقه لمشاهد من حرب أكتوبر 1973، إضافة إلى عمله كمساعد للمخرجين الكبيرين يوسف شاهين وشادي عبد السلام.

كما يسلط العمل الضوء على انتقاله إلى السينما الروائية، التي بدأها بفيلم "الغيرة القاتلة" عام 1982، وواصلها بسلسلة من الأفلام الخالدة مثل "سواق الأتوبيس"، و"الهروب"، و"البريء"، و"ليلة ساخنة"، و"جبر الخواطر" الذي رحل قبل عرضه، لتشكل مجتمعة بصمته الخاصة في تاريخ السينما المصرية والعربية.