وزيرة الخارجية الألمانية تحث على الإسراع في تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بتقديم مساعدات سريعة لسكان قطاع غزة في ظل تدهور الوضع الإنساني هناك.

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء في كيشيناو على هامش مؤتمر داعم لمولدوفا: "لم يعد الأمر متعلقا فقط بكل يوم، بل أصبح متعلقا بكل ساعة الآن، حيث يجب إعادة إمدادات المياه، وكذلك أيضا ضمان وصول الغذاء والدواء إلى غزة.. الوضع في غزة مأساوي للغاية".

وذكرت بيربوك أن المساعدات الإنسانية ليست محورية بالنسبة لسكان غزة فحسب، "ولكن أيضا لمصداقيتنا كفاعل دولي" في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أنه على ضوء هذه الخلفية والتضامن غير المحدود مع إسرائيل، "يجب بذل كل الجهود لضمان عدم اندلاع حريق في المنطقة".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه في أوكرانيا والتهديد الروسي لمولدوفا، أوضحت بيربوك أن التحدي يتمثل في "أن كل شيء مترابط في عالم متشابك متعولم"، مضيفة أن الأزمة الرهيبة في الشرق الأوسط "يتم استخدامها الآن بالطبع من قبل أولئك الذين كانوا يأملون بالفعل في أن يتمكنوا من زيادة زعزعة استقرار العالم"، مشيرة إلى أنه من المهم للغاية لذلك "ألا تنجح استراتيجية إرهاب حماس، أو استراتيجية هؤلاء المستبدين والديكتاتوريين في هذا العالم الذين يريدون فقط الانقسام".

وحذرت بيربوك من أن بوتين يأمل في أن ينخفض ​​الدعم لأوكرانيا بسبب الأزمة في إسرائيل والشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة أن يكون العكس هو الحال، وقالت: "ندعم الشعب في أوكرانيا سويا بشكل أكبر، تماما كما ندعم الشعب في إسرائيل والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في هذه الأوقات".