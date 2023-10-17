مصدر بالنقل: وصول نموذج أول قطار كهربائي إلى أرض المعارض لعرضه خلال مؤتمر النقل الذكي

أكد مصدر بوزارة النقل، وصول نموذج أول قطار كهربائي من المقرر تشغيله بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، إلى مقر أرض المعارض بالتجمع الخامس، استعدادا لعرضه رسميا لأول مرة، خلال معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA 2023 بمصر المنتظر انعقاده الشهر القادم، وهو قطار من طراز Desiro HC، والذي قامت بتصنيعه شركة سمينز موبيليتي الألمانية، وفقا للتعاقد المُبرم بينها وبين الوزارة.



وقال المصدر، لـ"الشروق"، إنه تم نقل عدد من وحدات مونوريل شرق وغرب النيل إلى أرض المعارض، لعرضها كذلك خلال فعاليات المؤتمر، حيث تستعد الوزارة عرض خطتها في تشغيل أحدث وسائل النقل في مصر، وهما القطار السريع والمونوريل، ودعوة المستثمرين للمشاركة في مشاريع الوزارة الجديدة تنفيذا لمنهجها في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أو إدارة مشاريع النقل.



يذكر أن الوزارة تستهدف تشغيل الخط الأول من القطار السريع بنهاية 2024، بالتزامن مع استلام الوزارة باقي القطارات بنهاية العام القادم، حيث تم التعاقد على توريد ١٧٥ قطارا كهربائيا، مقسمة إلى 41 قطارا سريعا، و94 قطارا إقليميا، و40 جرار بضائع.