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يرى هاني العتال، المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، أنه أكفأ من منافسه هشام نصر، المرشح في قائمة حسين لبيب.

وقال العتال في تصريحات لقناة أون: "كانت وجهة نظري عندما عقدت جلسة مع حسين لبيب ألا يكون هناك قائمة مغلقة حتى لا نحصر أسماء معينة لأعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف: "حسين لبيب عرض علي دخول القائمة كعضو مجلس إدارة، ولكني أرى أنني الأكفأ من هشام نصر لأتولى منصب نائب رئيس النادي وعرضت على لبيب تواجد هشام نصر كأمين صندوق لكي لا يخسر أحدنا".

وأوضح: "أرى أن فرصي أكبر من فرص هشام نصر وواثق في نجاحي لأنني متواصل مع الجمعية العمومية وأشعر بهم وبمتطلباتهم".

وأكمل: "إذا فزت في الانتخابات لن أستمر في الصرف على النادي من جيبي الخاص بكل تأكيد لأن الزمالك أكبر من ذلك ولا يستطيع أي رجل أعمال أن يصرف عليه".

وأوضح: "إذا فزت بالانتخابات بالطبع يمكنني العمل مع حسين لبيب وهو العكس صحيح سيعمل معي بشكل طبيعي".

وأتم: "أزمة غلق باب القيد ستكون من الأولويات لحلها في حالة الحصول على أي موارد مالية للنادي".