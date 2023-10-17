مصدر أمني أردني: محتجون حاولوا الوصول للسفارة الإسرائيلية وجرى إبعادهم

نفى مصدر أمني أردني، ما تردد حول اقتحام إحدى السفارات في منطقة الرابية، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد المصدر أنه تم التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة الإسرائيلية محاولين الوصول إليها، وجرى إبعادهم عن محيطها.

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مصدر أمني ينفي ما تردد حول اقتحام إحدى السفارات في منطقة الرابية ويؤكد أنه تم التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول اليها وجرى إبعادهم عن محيطها#بترا #الأردن #عاجل pic.twitter.com/YdhgKMBqKe — Jordan News Agency (@Petranews) October 17, 2023

وقال موقع «رؤيا» الأردني، إن متظاهرين حاولوا، مساء الثلاثاء، اقتحام سفارة تل أبيب في العاصمة عمان، عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.