تنظم مؤسسة اليابان بالقاهرة، حفلا بعنوان "اليابان ومصر.. معا لروابط أعمق ومستقبل مشرق"، وذلك في الساعة الـ8 مساء يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن الدخول مجانا وبدون حجز، ويتنوع برنامج الحفل بين مقطوعات الأوبرا الإيطالية والموسيقى التقليدية اليابانية، وكذلك الموسيقى المصرية العربية، ليستمتع به الجمهور من مختلف الجنسيات والأجيال.

يضم برنامج الحفل (Make Way for the Factotum، لجواكينو روسيني، من أوبرا حلاق إشبيلية - Toreador Song، لجورج بيزيه، من أوبرا كارمن - A Furtive Tear، لغايتانو دونيزيتي، من أوبرا إكسير الحب - سوناتا الفيولينة والبيانو، لديبوسي - بالاد رقم 2، لفرانز ليست)، وغيرها من الأعمال.

يشارك في الحفل الفنان ماساشي توموسوجي (باص باريتون)، وهو فنان متخصص في الشخصيات الكوميدية ذات الطابع السردي، وقام بأداء مجموعة متنوعة من الأدوار في أكثر من 20 دار أوبرا في جميع أنحاء إيطاليا.

يقول "ماساشي توموسوجي": "في شهر يناير من هذا العام، أتيحت لي الفرصة للقاء أطفال المدرسة اليابانية والشعب المصري، ووقعت في حب هذا البلد. لقد أصبحت مولعًا جدًا بهذا البلد".

وتابع، في بيان صحفي: "بالإضافة إلى كوني جزءًا من التعليم خلال الموسيقى، آمل أن أستمر في تحقيق التبادل الثقافي بين اليابان ومصر، وأن أكون جزءًا من العلاقات الودية بين بلدينا. لا سعادة تفوق سعادتي أن أكون جزءًا من الصداقة بين بلدينا".

كما يشارك الفنان تاكاكي كوريهارا (باريتون)، الذي تخرج من كلية الدراسات العليا للأوبرا، جامعة طوكيو الوطنية للفنون الجميلة والموسيقى، وظهر لأول مرة في إيطاليا في مسرحية ”مدام بترفلاي“ في تياترو جياكوزا من إخراج ريناتا سكوت.

لفت "كوريهارا" إلى أن "منذ زيارتي الأولى للقاهرة قبل عام، جذبتني قوة هذا المكان. أتطلع حقًا إلى المشاركة في التبادل الثقافي بين مصر واليابان من خلال هذا الحفل".

ويشارك الفنان تاداشي سويناجا (بيانو)، الذي درس فى مدرسة توهو جاكوين وجامعة برلين للفنون وجامعة فرايبورج للموسيقى وموتسارتيوم سالزبورج، كما حصل على درجة Konzertexamen، وقدم الكثير من الحفلات في العديد من البلاد مثل ألمانيا، فرنسا، سويسرا، أستراليا والصين ومصر، بالإضافة إلى اشتراكه في عدة أنشطة عالمية.

ومنذ عام 2012، عندما جاء "سويناجا" إلى مصر أول مرة بدعوة من مؤسسة اليابان بالقاهرة، وهو يعمل على تعميق التبادل الموسيقي مع مصر.

وأشار "سويناجا" إلى أن "عزف الموسيقى معا يعني الشعور بالآخر ومحاولة فهمه وتقبله بكل إخلاص. هذه المرة، سأعزف بفرح كبير لبناء جسور تواصل مع زملائي في اليابان ومصر، على أمل أن تتسع دائرة قلوبنا".

كما يشارك الفنان رضا الوكيل وهو باص باريتون بفرقة أوبرا القاهرة منذ افتتاح دار الأوبرا المصرية، وشغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب الفنان عمرو مدحت (تينور)، عضو بفرقة أوبرا القاهرة بدار الأوبرا المصرية، والفنان ياسر الصيرفي (كمان).

يشار إلى أن مؤسسة اليابان هي المؤسسة اليابانية الوحيدة المكرسة لإقامة برامج شاملة للتبادل الثقافي الدولي في جميع أنحاء العالم. ومكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، الذي تأسس سنة 1995، هو الفرع الوحيد للمؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تنظم المؤسسة الفعاليات المتنوعة لتنشيط التبادل الثقافي بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مختلف المجالات، مثل الموسيقى والفنون الجميلة والتطبيقية والأدب والسينما وغيرها، كما تنظم دورات اللغة اليابانية في القاهرة والإسكندرية لدعم تعليم اللغة اليابانية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الندوات وورش العمل والمؤتمرات أونلاين واختبار اجادة اللغة اليابانية.

ولدى المؤسسة مكتبة تحتوي على حوالي 6000 كتاب متعلق باليابان باللغات العربية والإنجليزية واليابانية في مجالات متعددة كالأدب ودراسة اللغة اليابانية والمانجا (القصص المصورة اليابانية) وغيرها.