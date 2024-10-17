لاعبو الزمالك يتوافدون على مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات

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بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعداداً للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة للبعثة للسفر إلى الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .