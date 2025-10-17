أرتيتا: على جيوكيريس تحمل الضغوط إذا أراد البقاء في أرسنال

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للاعبه فيكتور جيوكيريس إنه يجب أن يكون قادرا على تحمل الضغط الناتج عن عدم التسجيل لصالح أرسنال، وذلك بعد سلسلة مقلقة من ست مباريات بدون إحراز أي هدف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جيوكيريس سجل 97 هدفا في 102 مباراة مع سبورتينج ولكنه سيدخل مباراة أرسنال مع فولهام غدا السبت، بعد أن سجل ثلاثة أهداف فقط لفريقه الجديد.

كما فشل اللاعب الدولي السويدي في تسجيل أي أهداف خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليرتفع عدد المباريات التي لم يسجل فيها إلى ثماني مباريات متتالية منذ آخر مرة هز فيها الشباك، وذلك خلال فوز أرسنال 3 / صفر على نوتنجهام فورست في 13 سبتمبر الماضي.

وقال أرتيتا :" قلت له قبل اللقاء الأول، المهاجم الذي أريده هو من يستطيع أن يتحمل عدم التسجيل في ست أو ثماني مباريات. إذا لم يكن بإمكانك تحمل ذلك، فعليك أن تذهب إلى مكان آخر، لأن التوقعات ستكون موجودة دائما".

وأضاف :"لذا، إذا ارتديت القميص رقم 9 في أرسنال، فعليك أن تكون قادرا على قول حسنا، ست مباريات بدون أن أسجل، هل هذا يعني أنني أصبحت لاعبا مختلفا؟ هل أبدأ في التصرف بطريقة مختلفة؟، لا، أنا أريد منه المزيد مما يفعله بالفعل".

وأكد :"إذا نظرت إلى تاريخ المهاجمين، ستجد أن مثل هذه اللحظات تحدث. إنه يقدم الكثير للفريق. يخلق المساحات ويوفر حلولا للعديد من اللاعبين من حوله. ومع الموهبة التي نمتلكها في الفريق، أنا متأكد أن الجميع، بما فيهم هو، سيستفيدون من ذلك".

وبغياب كاي هافيرتز بعد الخضوع لجراحة في الركبة، سيقود جيوكيريس هجوم أرسنال أمام فولهام.

ولكن مارتين أوديجارد، قائد الفريق، سيغيب لشهر على الأقل بعدما تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى خلال فوز أرسنال على ويستهام قبل فترة التوقف الدولي.