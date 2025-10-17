فصائل فلسطينية تواصل البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عدسة الأناضول رصدت جرافات تعمل في البحث عن جثامين الأسرى بين الأنقاض بمدينة خان يونس جنوبي القطاع



واصلت فصائل فلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية.

وخلال حرب الإبادة، قالت حركة "حماس" إن الجيش قصف مواقع كان يُحتجز فيها أسرى إسرائيليون، ما أدى إلى مقتل عدد منهم تحت الأنقاض.

ورصدت عدسة الأناضول ثلاث جرافات تعمل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع للبحث عن جثامين الأسرى بين الركام، بينما تنتشر عناصر مسلحة لتأمين المنطقة.

وظهرت في المشاهد عمليات حفر محدودة بسبب ضعف الإمكانيات، حيث تستخدم الفرق جرافات للوصول إلى مواقع يعتقد أن جثامين الأسرى فيها.

والأربعاء، أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية.

وأوضحت أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر حماس أنها 18.

فيما تقول إسرائيل إن العدد 19، إذ ادعت الأربعاء، أن إحدى الجثث الـ10 المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

يأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة خلفت 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.