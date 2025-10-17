تركيا وجامبيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الجعمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامبيا بشأن التعاون في مجال الطاقة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي تركيا وجامبيا في إطار "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي" الذي انطلق، الخميس، في مدينة إسطنبول.

وبموجب الاتفاقية الإطارية التي وقّعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير البترول والطاقة والمناجم الغامبي ناني جوارا، سيعمل البلدان على تطوير مشاريع مشتركة لبناء وتشغيل محطات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح.

كما سيتم تشجيع الشركات العامة والخاصة على الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تشارك تركيا معارفها وخبراتها مع جامبيا في مجالات مثل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وترشيد استهلاك الطاقة، وكفاءة استخدامها.

جدير بالذكر أن "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي" انطلق برعاية وزارة التجارة التركية وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، ويستمر ليومين.

وتشارك وكالة الأناضول بصفة شريك اتصال عالمي في المنتدى الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز العلاقات التركية الإفريقية ومشاركة المكاسب المشتركة"، ويحضره وزراء ومسئولون ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 54 دولة إفريقية وتركيا