تركيا تهدف لزيادة تجارتها مع دول إفريقيا إلى 75 مليار دولار

أعلن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا نائل أولباك، الجمعة، أن بلاده تسعى إلى رفع حجم تجارتها الثنائية مع الدول الإفريقية إلى 50 مليار دولار في البداية، ومن ثم إلى 75 مليار دولار في الفترات اللاحقة.

جاء ذلك في كلمة خلال الحفل الختامي لمنتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي، الذي جرى برعاية وزارة التجارة التركية، وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في مركز إسطنبول للمؤتمرات، واستغرق يومين.

وشاركت وكالة الأناضول، بصفة شريك إعلامي عالمي في المنتدى، الذي عُقدت نسخته الخامسة هذا العام تحت شعار "تعزيز العلاقات التركية الإفريقية لمشاركة المكاسب المشتركة"، واختُتمت بحفل حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أولباك، إلى أهمية التجارة الثنائية والاستثمارات بين تركيا وإفريقيا.

وأكد أن تركيا تعمل على دعم زيادة التجارة داخل دول القارة والمساهمة في تنميتها.

وقال أولباك: "هدفنا الرئيسي رفع حجم تجارتنا الثنائية من 37 مليار دولار في الوقت الحالي إلى 50 مليار دولار في البداية، ومن ثم إلى 75 مليار دولار".

وفي هذا الإطار، أشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية في مجالي النقل واللوجستيات، وزيادة إمكانات التمويل والخدمات المصرفية.

وذكر أولباك، أن التكنولوجيا والشركات الناشئة والابتكار هي المجالات التي ستغير اقتصادات العالم في يومنا الحالي.

ودعا إلى رفع التعاون في هذه المجالات إلى أعلى مستوى.

وأوضح أولباك، أن التحولان الأخضر والرقمي يجب أن يكونا في صميم التجارة الثنائية والاستثمارات بين الجانبين.

وشدد على أن المقاولين الأتراك أصبحوا علامة تجارية عالمية في تلبية احتياجات البنية التحتية في المنطقة، وأنهم مستعدون لمزيد من التعاون مع الأصدقاء الأفارقة.

وأضاف: "تركيا تتمتع أيضا بمكانة مهمة في تجارة الخدمات؛ فهناك أكثر من 350 ألف طالب دولي يدرسون في جامعاتنا، منهم 60 ألفا من إفريقيا".

وعبر أولباك، عن سعادته باستقبال الضيوف القادمين من إفريقيا إلى تركيا للاستفادة من الخدمات الصحية.

وأكد أن تركيا ترغب في مزيد من التعاون مع أصدقائها الأفارقة في جميع المجالات بدءا من الطاقة وحتى الغذاء والبنية التحتية والتعدين والصناعة وقطاع الخدمات.