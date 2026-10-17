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• الرئيس التركي أشار إلى مساعي بلاده لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال السياحة العلاجية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن 2.6 مليون شخص زاروا تركيا خلال عام 2025 لتلقي الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال السياحة العلاجية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر أساس لمشروع مستشفيات جامعة إسطنبول في حرم تشابا ومنطقة أسنيورت.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا انتقلت من مرحلة كان يسافر فيها مواطنوها إلى الخارج لتلقي العلاج إلى مرحلة تستقطب فيها ملايين المرضى من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن تجارب المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، التي ينشرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر الفروق بين الخدمات الصحية في تركيا وتلك المقدمة في دول أخرى.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تطوير خدماتها الصحية من خلال الاستثمارات والمشروعات الجديدة، بهدف الارتقاء بجودتها وتعزيز قدرتها على استقطاب المرضى من الخارج.

وأشار إلى أن تركيا ستصل إلى مراتب أفضل بكثير في مجال الرعاية الصحية وستتحول إلى مركز جذب عالمي.

**استثمارات بـ350 مليار ليرة في إسطنبول

وقال أردوغان إن تركيا افتتحت 206 منشآت صحية في إسطنبول باستثمارات بلغت 223 مليار ليرة (4.5 مليار دولار).

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الصحية في المدينة سيصل إلى 350 مليار ليرة عند استكمال المشروعات الجاري تنفيذها (7 مليار دولار).

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في إسطنبول بلغت 45 ألفا و390 سريرا، إلى جانب أكثر من 8 آلاف سرير للعناية المركزة، وأكثر من 1600 وحدة لعلاج الأسنان، فضلا عن مراكز متخصصة في مجالات علاجية مختلفة.