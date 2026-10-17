هنا هاني تحصد برونزية بطولة العالم للكاراتيه في بولندا

حققت البطلة المصرية هنا هاني طنيب إنجازًا عالميًا جديدًا، بعدما توجت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 18 عامًا، المقامة في بولندا، ضمن منافسات فردي الكاتا.
وجاء تتويج البطلة المصرية بالميدالية البرونزية عقب فوزها على الإيطالية صوفيا كروسيتي بنتيجة 5-0 في مباراة تحديد المركز الثالث، لتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد الرياضة المصرية على الساحة الدولية.
ونجحت هنا هاني طنيب في حسم مواجهة الميدالية البرونزية بأداء مميز، لتحقق إنجازًا مهمًا في منافسات الكاتا، التي تعتمد على الدقة الفنية والتوازن والتحكم في الحركات وسرعة التنفيذ.
ويعكس هذا الإنجاز حضور المواهب المصرية في منافسات الكاراتيه العالمية للفئات السنية، كما يمنح البطلة المصرية دفعة معنوية مهمة لمواصلة مشوارها الرياضي وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.
وعلى صعيد إنجازات البعثة المصرية في البطولة، توج عبد الرحمن السيد بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه لوزن 52 كجم ناشئين، فيما حصدت جنى قاسم الميدالية الفضية في منافسات الكاتا فردي للناشئات تحت 16 عامًا. كما أضافت ملك رجب ميدالية برونزية إلى رصيد مصر، بعد تتويجها بالمركز الثالث في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 61 كجم ناشئات، لتواصل البعثة المصرية حصد الميداليات في البطولة العالمية.