أمريكا تدين انقطاع الإنترنت في إيران وسط احتجاجات شعبية

أدانت الولايات المتحدة يوم السبت ما يبدو أنه محاولة من قبل الحكومة الإيرانية للحد من إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وذلك وسط احتجاجات في الشوارع على تقنين كميات الوقود وزيادة أسعار البنزين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طال أمد معاناته في الوقت الذي يحتج فيه على أحدث المظالم من نظام السلطة الفاسد. إننا ندين محاولة قطع الإنترنت. اتركوهم يتحدثون!".

وتعرضت إيران لانقطاع شبه كامل لخدمة الانترنت في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار الاحتجاجات مساء يوم السبت.

جاء ذلك وفقا لتأكيد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في طهران، مشيرا إلى أنه ليس هناك رد فعل رسمي من الحكومة.

وقالت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية في بيان "إيران وسط إنقطاع وطني شبه كلي للإنترنت اعتبارا من الساعة 1845 بالتوقيت المحلي يوم السبت (1515 بتوقيت جرينتش)."

وذكرت نتبلوكس"لقد أظهرت بيانات الشبكة خلال الوقت الفعلي أن الاتصال قد انخفض إلى 7 بالمئة فقط من المستويات العادية بعد اثني عشر ساعة من الانقطاع التدريجي للشبكة مع استمرار الاحتجاجات العامة في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أن مجموعة نتبلوكس من منظمات المجتمع المدني وتتعامل مع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وإدارة الإنترنت وتقول إنها تسعى إلى "مستقبل رقمي مفتوح وشامل للجميع".