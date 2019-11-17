بيلوسي: ترامب لديه فرصة للإدلاء بشهادته أمام لجنة المساءلة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الدفاع عن قضيته مباشرة أمام لجنة الاستخبارات، لكنها تعهدت بحماية المبلغ الذي أطلقت شكواه التحقيق في مساءلة الرئيس بشأن تصرفاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن " على شبكة سي بي إس الأمريكية الذي يذاع في وقت لاحق اليوم الأحد: "يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث، ويتحدث بكل الحقيقة التي يريدها إذا أراد - إذا أراد أن يؤدي اليمين أو أن يقوم بذلك كتابة"، مضيفة "لديه كل فرصة لعرض قضيته"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وطالب ترامب والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بإرغام المبلغ بالإدلاء بشهادته حتى يعرف الرئيس من وجه هذه الاتهامات.

واستبعدت بيلوسي، في المقابلة التي سجلت يوم الجمعة، أي خطوات من شأنها الكشف عن الشخص الذي قدم الشكوى.