الأمين العام المساعد للجامعة العربية يرحب بنتائج التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية الأونروا

رحب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" الدكتور سعيد أبو علي، بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتا على تمديد مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) حتى عام 2023.

وقال أبو علي - في تصريح له اليوم - إن هذا التصويت، الذي جرى داخل اللجنة الخاصة "بالسياسة وإنهاء الاستعمار" (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس دعما وقناعة من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقا لتفويضها الأصلي وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشاد بهذا التصويت الذي يؤكد على الثقة بدور الأونروا ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما في ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، ووجه تحية لهذا الموقف الدولي، معتبرا أنه مؤشر إيجابي وهام للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.