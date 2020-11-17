رئيس إسرائيل يشكر ولي عهد أبوظبي لتوقيع معاهدة السلام ويدعوه لزيارة بلاده

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، رسالة خطية من رؤوفين ريفيلين رئيس إسرائيل تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأعرب الرئيس الإسرائيلي في رسالته "عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين"، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل".



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء إن ولي عهد أبوظبي بعث برسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي، ثمن فيها مواقف الرئيس الاسرائيلي الإيجابية والبناءة، معربا عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.



ووجه بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.