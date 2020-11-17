قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن احتواء قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية على 396 عالمًا مصريًا، دليل على أن الجامعات المصرية مليئة بالكنوز، مشيرًا إلى أن الطلاب عليهم الاستفادة من ذلك.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن تصنيف العلماء لا يفيد الجامعات والوضع العام لمستوى التعليم في مصر فقط، مؤكدًا أن «الجامعة بلا علمائها لا قيمة لها».

وأشار إلى أن العلماء المصريين المتميزين، البالغ عددهم 396، يمثلون طيفًا واسعًا من التخصصات، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية والتعليم العالي من قفزات خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020.

وذكر متحدث التعليم العالي أن القيادة السياسية تؤمن بالاستثمار في البشر، والذي يعد التعليم الجيد أهم عواملها، مضيفًا أن حجم الاستثمارات خلال 3 سنوات ماضية في المشروعات القومية بلغ 120 مليار جنيه.

وأوضح أن الاستثمارات منهم ما يزيد عن 12 مليار جنيه ترتبط بالمراكز البحثية والبنية المعلوماتية التحتية، مستطردًا: «نقفز ونهرول ونطير للوصول بدعم حقيقي من الرئيس وحكومة حريصة وتستفيد من الدعم».

وأصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء «أعلى 2% من علماء العالم» الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.