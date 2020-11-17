النيابة تستأنف على إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الشرقية

استأنفت النيابة العامة، منذ قليل، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الخاص بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص بالزقازيق، وذلك بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى هـ.ا، 19 سنة، تتهم فيه ع.م، طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق بتهمتي التحرش وممارسة فعل فاضح، قبل قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله.