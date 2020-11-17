بوتين يدعو إلى تسريع إنشاء مركز أبحاث اللقاح في دول البريكس

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأخرى المشاركة لبلاده في مجموعة بريكس (البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استكمال إنشاء المركز المشترك لأبحاث اللقاح.



وفي مستهل قمة افتراضية لدول المجموعة، قال بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم تسريع وتيرة تأسيس المركز الذي جرى التخطيط له بالفعل، مضيفًا "نعتقد أنه من المهم تسريع تشكيل مركز أبحاث وتطوير اللقاحات في بريكس، الذي اتفقنا عليه قبل عامين في قمة جوهانسبرج، بمبادرة من أصدقائنا في جنوب إفريقيا".



وأعرب بوتين عن استعداد بلاده للتعاون مع دول أخرى في إنتاج مصلي كورونا الروسيين.



كانت روسيا قد صرحت باستخدام مصلين روسيين مضادين لكورونا، رغم وجود تشكك دولي حيال هذين المصلين اللذين وصفهما بوتين مجددًا بأنهما فعالان وغير خطيرين.



يذكر أن هذه هي أول قمة لدول بريكس تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب جائحة كورونا، وانعقدت القمة برئاسة بوتين لأن روسيا هي التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة في هذا العام.



وشارك في القمة الرئيس الصيني تشي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.