استمرار فعاليات المسرح المتنقل بأبوسلطان في الإسماعيلية

أكد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، استمرار فعاليات المسرح المتنقل، في إطار الخطة التى تنتهجها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة اطياف المجتمع، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وقال نبيل إن فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شرين عبد الرحمن مدير عام الفرع، يواصل تنفيذ فعاليات المسرح المتنقل بقرية أبو سلطان، بمشاركة أعضاء نادي الأدب المركزي بالإسماعيلية في تنفيذ عدد من الندوات والأمسيات الشعرية، وتنفيذ مجموعة من الورش بمدرسة أبو سلطان الثانوية المشتركة شملت، ورشة تصنيع الشنط من الخرز، ورشة عمل الحلي من النحاس، ورشة الطباعة على القماش، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية بمركز شباب أبو سلطان.

وأضاف أن الفعاليات شملت عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد القاضي، حيث قدمت مطربات الفرقة باقة من أغاني أم كلثوم كما تغني المطربين بأغاني كارم محمود ومحمد قنديل وباقة من الأغاني الوطنية، بجانب إقامة كأمسية شعرية للشاعر محمد التوني، ومحاضرة ثقافية عن التنمر.