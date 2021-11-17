عون: لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع السعودية

أكَّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

ونقل وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان، اليوم الأربعاء عن الرئيس عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعيش لبنان أزمة عاصفة مع دول الخليج، أثارتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناول فيها الدور السعودي والإماراتي في اليمن، وفهمت على أنّها إساءة للبلدين الخلجيين.

وكان الرئيس اللبناني قد أكّد قبل يومين، أنَّ العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج.