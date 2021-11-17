 عون: لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع السعودية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري قبل الجولة الأخيرة من تصفيات التأهل لكأس العالم؟


النتـائـج تصويت

عون: لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع السعودية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 3:13 م

أكَّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

ونقل وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان، اليوم الأربعاء عن الرئيس عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعيش لبنان أزمة عاصفة مع دول الخليج، أثارتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناول فيها الدور السعودي والإماراتي في اليمن، وفهمت على أنّها إساءة للبلدين الخلجيين.

وكان الرئيس اللبناني قد أكّد قبل يومين، أنَّ العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك