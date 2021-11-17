أيرلندا تطالب بقيود أكثر صرامة لاحتواء جائحة كورونا

طالب مسؤولو الصحة في إيرلندا بضرورة النظر في فرض "قيود أكثر صرامة" الشهر المقبل؛ لاحتواء جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" الأيرلندية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة كتبها مسئولون في وزارة الصحة للوزراء التنفيذيين، أن الحالات الإيجابية ارتفعت بنسبة 23% خلال أسبوع.

وأرجعت الوثيقة الزيادة جزئياً إلى الاسترخاء في قطاع الضيافة في نهاية أكتوبر وعودة المدارس بعد منتصف الفصل الدراسي، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات بنسبة 19% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الإشغال بنسبة 10%.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل تحويل الحالات إلى المستشفيات ارتفع عن 2% لأول مرة منذ أوائل سبتمبر الماضي، ويقدر الآن بنحو 2.8%.

وأكد المسؤولون أن الزيادة في عدد الإصابات أمر لا مفر منه خلال الأسبوع المقبل، وستستمر في الارتفاع إلى ما بعد ذلك.

وحذر المسؤولون من أن انتقال العدوى في المجتمع يتزايد بسرعة وعلى مستوى عال، قائلين "إنه بدون تدخل في أقرب وقت ممكن، قد يتم تجاوز سعة المستشفيات في منتصف ديسمبر".