أوربان يشعر بالعزلة داخل الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه يشعر بأنه صار أكثر عزلة داخل الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة السلوفاكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولا تزال إصابة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو مهددة للحياة، رغم استقرار حالته منذ إطلاق النار عليه أمس الأول الأربعاء.

ولم يرد أي تحديث عن حالة فيكو صباح اليوم، لكن من المقرر أن يجتمع فريق طبي يوم الاثنين المقبل لمناقشة علاجه، حسبما ذكر متحدث باسم المستشفى في مدينة بانسكا بيستريكا في رسالة بريد إلكتروني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء قد يناقشون نقل فيكو إلى العاصمة براتيسلافا.

وأثارت أول محاولة اغتيال لزعيم أوروبي منذ أكثر من 20 عاما موجات صادمة في إحدى الدول التي تشهد استقطابا في القارة.