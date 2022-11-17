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مصر
مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا
وزير العدل: المقرات المستأجرة والمباني القديمة تعوق تطوير مكاتب الشهر العقاري
فرح الديباني تشيد بتنظيم مؤتمر المناخ وجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء
أسامة كمال: الاهتمام بملف التصنيع من أجل التصدير مسألة حياة أو موت
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روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق في «جرائم» ارتكبتها القوات البريطانية بأفغانستان
بولندا تبحث في سول تمويل صفقات سلاح مع كوريا الجنوبية
انتشال 21 جثة صرعوا في حريق ببناية شمال غزة.. وعباس يعلن الحداد
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المنتخب الأولمبي يفوز على المغرب وديا
استدعاء آنخيل كوريا لمنتخب الأرجنتين بعد إصابة جونزاليس استعدادا لكأس العالم
وزير الرياضة: محمد صلاح هو أسطورة كرة القدم المصرية
رأي
فن
دبلوماسية من الدومينيكان تقدم عملا مسرحيا يصور معاناة النساء ضحايا الاتجار بالبشر
تامر فرج يكشف عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم
اليوم.. فرقة أبو الغيط تحيي حفل الذكر في قبة الغوري
صناع فيلم 19ب يحتفلون بعرضه العالمي الأول على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي
مال وأعمال
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مواطن
القومي للحوكمة يعقد حلقة بعنوان كن سفيرا للتنمية المستدامة وتغير المناخ
كيف تنتج مصر الهيدروجين الأخضر رغم ندرة المياه؟.. خبراء يوضحون
ألستوم تتعاون مع وزارة النقل لإطلاق أكاديمية للسكك الحديدية
حوادث وقضايا
السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور
السجن 5 أعوام لمتهم بقتل شخص إثر خلافات سابقة في الإسكندرية
مصرع جواهرجي إثر تصادم سيارتين في سوهاج
العثور على جثة شاب داخل شقته بأكتوبر.. والتحريات: الوفاة طبيعية
تليفزيون
حتى لو مستوردة.. محمد علي خير يقترح تخصيص «دجاجة» لكل بطاقة تموينية
أسامة كمال: الاهتمام بملف التصنيع من أجل التصدير مسألة حياة أو موت
أسامة كمال: الشبكة الوطنية للطوارئ والإغاثة تشارك للمرة الأولى في معرض Cairo ICT