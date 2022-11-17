راينميتال الألمانية تستهدف تحقيق عائدات بقيمة11 مليار يورو بحلول 2025

أعلنت شركة راينميتال الألمانية للأسلحة رفع أهدافها المالية على المدى المتوسط وذلك بسبب حركة التسلح في العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبمناسبة ندوة عن الاستثمار في العاصمة النمساوية فيينا، ذكرت راينميتال أنها تسعى إلى تحقيق عائدات بقيمة تتراوح بين 10 و11 مليار يورو بحلول 2025.

كما تسعى راينميتال إلى رفع هامش الربح التشغيلي الذي تعتمد عليه بشكل كبير في تقييم ربحيتها، إلى ما يقارب 13%.

وتستهدف الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة للعام الحالي تحقيق نسبة في العائدات بـ 15%، بعد أن بلغت عائداتها في العام الماضي 66ر5 مليار يورو بهامش يزيد عن 11%.

كانت راينميتال أعلنت خلال اجتماع مستثمريها في شباط/فبراير من العام الماضي قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا هذا العام، أنها تستهدف تحقيق عائدات بقيمة تقارب 5ر8 مليار يورو بحلول 2025 بهامش بنسبة 10% أو أقل.

غير أن الوضع الأمني تغير على نحو ملحوظ في دول تابعة لحلف ناتو منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير الماضي، وقررت الحكومة الألمانية تخصيص صندوق خاص للجيش بـ 100 مليار يورو، وتأمل راينميتال في الحصول على حصة كبيرة من هذا الصندوق مقابل طلبيات للجيش.

وتصنع راينميتال أنظمة دبابات ومركبات عسكرية أخرى وتنتج أسلحة وذخيرة وكذلك إلكترونيات تسلح.

وقد حقق سعر سهم الشركة قفزة في أوروبا مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.