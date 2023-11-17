وزير التموين: انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انفراجة ستحدث في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أن سعر طن السكر عالميا ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي من 650 إلى 780 دولارا.



وأوضح أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ5.5 شهر، وأن نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي تصل إلى 85%، في حين يمثل حجم الفجوة في هذه السلعة نحو 350 ألف طن سنويا.



ولفت إلى أنّ القطاع الخاص كان مسئولا طيلة عدة سنوات، عن تدبير هذه الفجوة، غير أنّ أزمة ارتفاع السعر العالمي وأزمة العملة الأجنبية أدّت لعزوف عدد كبير من التجار عن تدبيرها.



وأوضح أن الوزارة استوردت 100 ألف طن، ستصل خلال 3 أيام، لكن لن يتم العمل عليها، في حين سيتم ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي.



وأفاد بضخ في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو جرام (درجة أولى)، موضحا أنّ الاختلاف لاحقا يحدث بسبب التعبئة وطريقة العرض، على أن يصل أقصى سعر إلى 32 جنيها.