قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما فعلته المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر لا يمكن فصله عما يحدث من سنوات وما تعرض له الشعب الفلسطيني لعقود.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء طُلبت رسميا من النقراشي باشا عام 1947، مؤكدا أن مخطط التهجير لن ينتهي دون قيام دولة فلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي رفض سياسة العقاب الجماعي والثأر من الفلسطينيين التي تتبعها إسرائيل، موضحا أن تل أبيب ستستمر في حربها على غزة؛ من أجل الضغط على الدول العربية لاستقبال الفلسطينيين، أو اضطرار الفلسطينيين أنفسهم إلى اللجوء عبر المعبر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تشغله الزعامة أو نفاق الجماهير، وكل المخططات التي تستهدف سيناء لم تأت من قبيل الصدفة.

وأشار إلى أن القوى الدولية لا تريد وقف عجلة الحرب ومصر والأردن فقط من تطالبان بوقف الحرب في غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إنهاء الحرب في غزة في حال إيقافها تسليح إسرائيل.

وذكر أن إسرائيل أغلقت الطريق أمام حل الدولتين وأسقطت جميع الشرعيات، مؤكدا أنه بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة لن تعود حماس كما كانت.